Баббель — о Холанде в «Ман Сити»: центрфорвард, который нужен Гвардиоле, ещё не родился

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».



«Меня бы удивил и разозлил подобный трансфер. Гвардиола не очень жалует центрфорвардов. Мне кажется, в таком случае Холанду лучше остаться в Дортмунде. Там он может развиваться, потому что он должен играть. Не знаю, получит ли он достаточно времени под руководством Гвардиолы. Даже лучшие нападающие, такие как Агуэро и Жезус, нерегулярно играли в «Манчестер Сити».



Думаю, центральный нападающий, который нужен Гвардиоле, ещё не родился. Также «Манчестер Сити» действует в доминирующей манере, а Холанду лишь предстоит обучиться такой игре. Свободных зон будет мало, и придётся искать новые способы забивать», — приводит слова Баббеля Sky Germany.