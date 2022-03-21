Баббель — о Холанде в «Ман Сити»: центрфорвард, который нужен Гвардиоле, ещё не родился

Бывший защитник «Ливерпуля» Маркус Баббель поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
«Меня бы удивил и разозлил подобный трансфер. Гвардиола не очень жалует центрфорвардов. Мне кажется, в таком случае Холанду лучше остаться в Дортмунде. Там он может развиваться, потому что он должен играть. Не знаю, получит ли он достаточно времени под руководством Гвардиолы. Даже лучшие нападающие, такие как Агуэро и Жезус, нерегулярно играли в «Манчестер Сити».
Думаю, центральный нападающий, который нужен Гвардиоле, ещё не родился. Также «Манчестер Сити» действует в доминирующей манере, а Холанду лишь предстоит обучиться такой игре. Свободных зон будет мало, и придётся искать новые способы забивать», — приводит слова Баббеля Sky Germany.
- 21 марта 2022
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