«Вест Хэм» заинтересован в покупке Жерара Деулофеу

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в приобретении испанского нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, скауты английского клуба уже были на матче «Удинезе», чтобы просмотреть форварда. Игрока планируют подписать летом.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны», в систему которой попал в 2003 году. Из каталонского клуба уходил в аренду в «Эвертон» и «Севилью», а в 2015 году вновь отправился в ливерпульскую команду, но уже на постоянной основе. Проведя часть сезона-2016/2017 в аренде в «Милане», вернулся в «Барселону», однако через полгода ушёл в «Уотфорд» на правах аренды. Летом 2018 года английский клуб выкупил права на игрока. Зимой 2020 года Деулофеу пополнил состав «Удинезе».

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