С 3 по 5 июня 2022 года в Самаре пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2012 года рождения. Матчи пройдут на стадионе «Волга» по адресу: город Самара, проспект Масленикова, дом 1.

Отборочные турниры фестиваля проходят в разных регионах России, новые города и даты проведения будут объявлены в ближайшее время, следите за новостями по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир состоится в конце сентября в Саранске на поле стадиона «Мордовия Арена».

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Приглашаем всех желающих принять участие в отборочном турнире фестиваля в Самаре. По вопросам участия и регистрации: Тургенев Михаил Сергеевич.