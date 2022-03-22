В Самаре пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата»
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С 3 по 5 июня 2022 года в Самаре пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2012 года рождения. Матчи пройдут на стадионе «Волга» по адресу: город Самара, проспект Масленикова, дом 1.
Отборочные турниры фестиваля проходят в разных регионах России, новые города и даты проведения будут объявлены в ближайшее время, следите за новостями по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир состоится в конце сентября в Саранске на поле стадиона «Мордовия Арена».
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
Приглашаем всех желающих принять участие в отборочном турнире фестиваля в Самаре. По вопросам участия и регистрации: Тургенев Михаил Сергеевич.
- Тел.: 8 987 986 09 86
- Почта: Turgenev1.90@mail.ru
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