Вратарь «Аякса» Онана попал в серьёзное ДТП. Фото

Голкипер «Аякса» Андре Онана попал в серьёзную автомобильную аварию по дороге в сборную Камеруна, информирует The Sun.
Футболист направлялся на личном автомобиле из Яунде (столица Камеруна) в лагерь сборной страны, которая готовится к матчу отбора ЧМ-2022 с Алжиром. По пути в национальную команду Онана попал в ДТП. Несмотря на внушительную силу удара и серьёзные повреждения автомобилей, из людей в аварии никто не пострадал.
Фото: CRTV.cm
Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. Ожидается, что ближайшим летом Андре станет игроком миланского «Интера».
В феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Футболиста дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.
- 22 марта 2022
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