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Источник: Онана подписал контракт с «Интером» и присоединится к клубу летом

Источник: Онана подписал контракт с «Интером» и присоединится к клубу летом
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«Интер» заключил контракт с вратарём «Аякса» Андре Онана, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Камерунский футболист сегодня, 5 января, прошёл медицинское обследование в Милане и подписал бумаги. Контракт рассчитан на пять лет, Онана будет зарабатывать € 3 млн в год. Вратарь присоединится к «Интеру» уже летом, когда истечёт его контракт с «Аяксом».

Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор 25-летний вратарь провёл за амстердамский клуб 205 матчей, пропустив в них 180 мячей.

В феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Футболиста дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.

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