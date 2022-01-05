Источник: Онана подписал контракт с «Интером» и присоединится к клубу летом

«Интер» заключил контракт с вратарём «Аякса» Андре Онана, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Камерунский футболист сегодня, 5 января, прошёл медицинское обследование в Милане и подписал бумаги. Контракт рассчитан на пять лет, Онана будет зарабатывать € 3 млн в год. Вратарь присоединится к «Интеру» уже летом, когда истечёт его контракт с «Аяксом».
Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор 25-летний вратарь провёл за амстердамский клуб 205 матчей, пропустив в них 180 мячей.
В феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Футболиста дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.
- 5 января 2022
-
16:04
-
15:42
-
15:42
-
15:13
-
14:52
-
14:44
-
14:22
-
14:22
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:44
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
12:50
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:43
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:41
-
09:39