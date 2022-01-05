Источник: Онана подписал контракт с «Интером» и присоединится к клубу летом

«Интер» заключил контракт с вратарём «Аякса» Андре Онана, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Камерунский футболист сегодня, 5 января, прошёл медицинское обследование в Милане и подписал бумаги. Контракт рассчитан на пять лет, Онана будет зарабатывать € 3 млн в год. Вратарь присоединится к «Интеру» уже летом, когда истечёт его контракт с «Аяксом».

Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор 25-летний вратарь провёл за амстердамский клуб 205 матчей, пропустив в них 180 мячей.



В феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил — в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Футболиста дисквалифицировали до февраля 2022-го, после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, ему разрешили возобновить тренировки в сентябре.