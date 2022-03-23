Забитцер может покинуть «Баварию» из-за Нагельсмана

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер рассматривает возможность ухода из мюнхенского клуба, сообщает Bild.



По информации источника, одной из причин, по которой австрийский футболист хочет покинуть клуб, является главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельман. Сообщается, что специалист практически не общается с Забитцером. Проблемные отношения между хавбеком и тренером стали неожиданностью для его окружения, так как Нагельсман сам настоял на трансфере Забитцера в «Баварию».

Напомним, Забитцер перешёл в «Баварию» из «РБ Лейпциг» в августе прошлого года. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Забитцер принял участие в 19 матчах чемпионата Германии за «Баварию» и не отметился результативными действиями.