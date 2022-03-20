Нагельсман: «Бавария» хочет сохранить Левандовски

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с польским нападающим Робертом Левандовски.
«Мы много общаемся с Левандовски, обмениваемся мыслями. «Бавария» хочет сохранить Роберта, но всё не всегда так просто. При этом у меня нет ощущения, что Левандовски не хочет оставаться в команде. В любом случае решение будет совместным. У нас точно будут переговоры», — приводит слова Нагельсманна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
«Бавария» набрала 63 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
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