Президент РФС одним словом ответил на вопрос, какие решения будут приняты на исполкоме

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался в преддверии заседания исполкома организации.
«Какие решения будут приняты на исполкоме? Правильные!» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
На заседании исполкома РФС, которое состоится сегодня, 23 марта, будет принято решение о возможном расширении Российской Премьер-Лиги. Ранее «Чемпионат» сообщал, что с сезона-2022/2023 в лиге с большой долей вероятности будет 18 команд. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги.
Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ не вылетит ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ в ФНЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.
- 23 марта 2022
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