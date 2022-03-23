Леонид Федун объяснил, почему исполком не принял решение о расширении РПЛ до 18 команд

Владелец «Спартака» Леонид Федун после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) объяснил решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«Решение не принято. Надо дождаться решения CAS в мае. Никто не знает, что, будет в будущем. Есть вариант, условно, что нас исключат — или не исключат из ФИФА и УЕФА. Надо исходить из этого. Если остаёмся в футбольной семье, то будем думать», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне.
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