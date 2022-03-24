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The Telegraph: УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028

The Telegraph: УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028
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Руководители УЕФА проведут срочные переговоры, перед попыткой отклонить заявку Российского футбольного союза проведение Евро-2028, сообщает The Telegraph.

По данным источника, шаги по отклонению заявки России уже находятся в стадии разработки. В УЕФА считают, что сейчас проведение международных турниров в России «немыслимо».

На проведение Евро-2028 также претендуют Великобритания и Ирландия.

Назначение организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведено в сентябре 2023 года.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Причиной послужила военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины.

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