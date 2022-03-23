Россия хочет провести Евро-2028 или Евро-2032. Зачем? У нас есть шансы?

23 марта вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин рассказал о планах участвовать в конкурсе на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Где-то в параллельной вселенной эта новость звучит логично. В памяти ещё хранятся приятные впечатления от ЧМ-2018 и российской части Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Стадионов у нас достаточно, а тот же Краснодар уж точно заслужил участие в таком событии. Однако в условиях текущих ограничений намерения России поучаствовать в конкурсе на проведение любого международного турнира звучит странно.

Сейчас наш футбол максимально скован санкциями. Из-за ситуации с Украиной в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех международных соревнований. Кроме того, под бессрочным запретом ФИФА все международные матчи на территории России.

Зачем это делать?

Российский футбол (пока в лице РФС) хочет показать миру, что не уходит в самоизоляцию. Это подтверждает президент РФС Александр Дюков: «Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть всё для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, что шансы на это снизились. Но они есть, этим надо пользоваться».

Аналогичные мысли транслирует гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов: «А что вас удивляет? Жизнь же продолжается. Один из аргументов [участвовать в конкурсе] в том, что мы готовы. Мы не должны закрываться для ФИФА, УЕФА. Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне. Поэтому Россия подаёт заявку. Вполне себе допускаю. Времени же много [впереди], ситуация может измениться. Со временем мы будем готовы, всё изучим».

Как будут принимать решение?

Для начала УЕФА предоставит критерии для формирования заявки. Есть определённые требования к стадионам и их количеству, а также к инфраструктуре: аэропорты, гостиницы и всё, что необходимо для такого масштабного события.

Если страна готова удовлетворить требования, она создаёт предварительный оценочный отчёт и презентацию, где описывает концепцию проведения чемпионата Европы. Всё это передаётся УЕФА, где затем проходит закрытое голосование.

На ранней стадии кандидатов, как правило, очень много. Многие страны так и не доходят до заявки, хотя их участие обсуждается в прессе. Другие берут самоотвод на стадии подготовки и обсуждения. Нужно понимать, что, если бороться за заявку всерьёз, уже необходим бюджет. Не получится просто оформить презентацию в Power Point и рассказать, как здорово приехать в твою страну на футбол. Расходы будут и на подготовку, и на оргкомитет. И самое важное: если идти до конца, нужно иметь подтверждение на уровне руководства страны, что через n лет вообще получится организовать турнир.

Иногда страны не доходят до финальной заявки именно из-за недостатка гарантий. Иногда, если понимают, что конкуренция слишком высока и участие будет пустой тратой денег.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Какие у нас шансы?

Мизерные, конечно, поскольку УЕФА принимает заявки до 23 марта. Объявят победителя 5-7 апреля. Пока больше всего шансов, что Евро-2028 достанется Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии. Хотя заинтересованы в проведении турнира были Турция, а также блок совместной заявки из Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.

Евро-2032 выглядит более реальным вариантом. Впервые информация о намерениях России взяться за это событие появилась ещё в январе. Так что заявка может быть действительно проработана. Далее уже многое будет зависеть от конкурентов и — главное — даты принятия решения (если это будет, например, не апрель) и мировой обстановки к тому моменту.

За какие турниры Россия уже боролась?

Обсуждалась возможность проведения в России чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Однако там мы не доходили до финальной стадии, а турниры прошли в Австрии/Швейцарии и Польше/Украине. Были планы побороться за Евро-2020, когда турнир ещё не решили разбить по разным городам. Однако мы выиграли право на проведение ЧМ-2018, и вопрос отпал. Хотя в Евро-2020 мы всё-таки поучаствовали — через Санкт-Петербург.