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«Рома» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша летом

«Рома» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша летом
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«Рома» может подписать нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что римляне могут обменять на Гедеша своего нападающего Карлеса Переса. В подписании португальца заинтересован и главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

Гедеш выступает на постоянной основе за «Валенсию» с 2018 года, куда перешёл из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В текущем сезоне Ла Лиги Гедеш провёл 28 игр, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил две жёлтые карточки.

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