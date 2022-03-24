Жоржиньо может перейти из «Челси» в «Милан»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Милан», информирует Calciomercato.

По сведениям источника, «россонери» видят в Жоржиньо замену для Франка Кессье, который покинет команду следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует продлить контракт с Жоржиньо, но решил приостановить переговоры до прояснения ситуации с владельцем клуба Романом Абрамовичем. Действующий контракт итальянца с «аристократами» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и один ассист в шести матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.