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Жоржиньо может перейти из «Челси» в «Милан»

Жоржиньо может перейти из «Челси» в «Милан»
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Милан», информирует Calciomercato.

По сведениям источника, «россонери» видят в Жоржиньо замену для Франка Кессье, который покинет команду следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует продлить контракт с Жоржиньо, но решил приостановить переговоры до прояснения ситуации с владельцем клуба Романом Абрамовичем. Действующий контракт итальянца с «аристократами» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и один ассист в шести матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

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