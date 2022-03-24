Спортивный директор казанского «Рубина» Яровинский дисквалифицирован на три матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган принял решение наказать спортивного директора казанского «Рубина» Олега Яровинского за оскорбление ассистента арбитра Валентина Мурашова в подтрибунном помещении после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).



«С прошлого раза остался вопрос по матчу «Рубин» — «Ростов». «Рубин» обещал прислать запись с камер видеонаблюдения. Клуб представил запись, но на видео не было эпизода. Связались с судьёй, который объяснил ситуацию. Мурашов опознал в лице Яровинского, спортивного директора клуба «Рубин». Яровинский принял участие в заседании. Спортивный директор «Рубина» извинился перед Мурашовым, но не признал, что это был он, принёс извинения от имени своего лица. Принято решение дисквалифицировать Яровинского на три матча, оштрафовать на 200 тыс. рублей. Встал вопрос об обеспечении безопасности официальных лиц матча. За необеспечение безопасности оштрафовать «Рубин» на 150 тыс. и один матч на нейтральном поле условно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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