«МЮ» близок к продлению контракта с Бруну Фернандешем. Зарплата — € 14-15 млн в год

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем, сообщает O Jogo.



По информации источника, стороны близки к соглашению. Новый контракт Бруну с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2027 года, по нему зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год. Договор будет заключён в ближайшее время.



Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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