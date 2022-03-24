«МЮ» близок к продлению контракта с Бруну Фернандешем. Зарплата — € 14-15 млн в год
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«Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с португальским полузащитником Бруну Фернандешем, сообщает O Jogo.
По информации источника, стороны близки к соглашению. Новый контракт Бруну с «красными дьяволами» будет рассчитан до 2027 года, по нему зарплата хавбека составит € 14-15 млн в год. Договор будет заключён в ближайшее время.
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Новость по темеБруну Фернандеш вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
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