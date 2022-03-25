Фабио Каннаваро является кандидатом на пост тренера сборной Италии

В случае ухода главного тренера сборной Италии Роберто Манчини на этот пост может быть назначен Фабио Каннаваро, сообщает Sky Sport Italia. Возможен вариант, при котором он будет тренировать в тандеме с Марчелло Липпи.



48-летний Каннаваро работал главным тренером в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанности главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.



25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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