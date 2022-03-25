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Капитан сборной Северной Македонии: мы сделаем всё возможное, чтобы переиграть Португалию

Капитан сборной Северной Македонии: мы сделаем всё возможное, чтобы переиграть Португалию
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Капитан сборной Северной Македонии Стефан Ристовски поделился эмоциями от победы в стыковом матче к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Италии (1:0).

«Я всё ещё в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду теплого приёма на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть, и непременно возьмём верх!» — цитирует Ристовски пресс-служба УЕФА.

25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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