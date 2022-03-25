Сёмин: для Италии и футбола непопадание на ЧМ — большая потеря. Но такова футбольная жизнь

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение о сенсационном вылете сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.



«В футболе очень часто происходят неожиданности. Для Италии и футбола это большая потеря. Чемпион Европы не попадает на чемпионат мира! Хотя весь итальянский футбол очень сильно прибавил по сравнению с пятилетней давностью.



Но такова футбольная жизнь. Значит, не были сконцентрированы на 100%. Не были подготовлены должным образом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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