Языджи: на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о планах на ближайшее будущее, а также поделился мыслями об атмосфере в клубе.
«Все мои товарищи по команде добры ко мне, парни очень хорошие, спасибо им огромное. До приезда сюда мы обсуждали ЦСКА, и я говорил, что был бы не против перейти. После перехода, когда я общался с друзьями, мы говорили, что решение было хорошим, всё не зря. Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом. Я ни о чём не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю, пообщаемся, посмотрим.
Что касается адаптации, то всё зависит от атмосферы, меня очень тепло приняли, поэтому в команду влился легко. Когда я чувствую себя уверенно, то показываю это. На поле делаю всё возможное, это говорит о быстрой адаптации», — цитирует Языджи «Матч ТВ».
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