ДР Конго и Марокко сыграли вничью в первом матче третьего раунда отбора на чемпионат мира

Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Марокко и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Стад де Мартир» в Киншасе (Демократическая Республика Конго). Игра завершилась со счётом 1:1.

Счёт спустя 12 минут после стартового свистка открыл нападающий Йоан Висса после паса Эдо Кайембе, однако на 76-й минуте Тарик Тиссудали после передачи Айюба Эль-Кааби восстановил равенство на табло. На 55-й минуте марокканец Райан Ммаэ не реализовал пенальти, а за 5 минут до конца конголезец Нгонда Музинга получил красную карточку.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.

В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.