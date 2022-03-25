ДР Конго и Марокко сыграли вничью в первом матче третьего раунда отбора на чемпионат мира

Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Марокко и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Стад де Мартир» в Киншасе (Демократическая Республика Конго). Игра завершилась со счётом 1:1.
Счёт спустя 12 минут после стартового свистка открыл нападающий Йоан Висса после паса Эдо Кайембе, однако на 76-й минуте Тарик Тиссудали после передачи Айюба Эль-Кааби восстановил равенство на табло. На 55-й минуте марокканец Райан Ммаэ не реализовал пенальти, а за 5 минут до конца конголезец Нгонда Музинга получил красную карточку.
Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.
В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.
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