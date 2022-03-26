17-летний вратарь Слонина не смог перейти в «Челси» из-за санкций Великобритании
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Английский «Челси» вёл переговоры о подписании 17-летнего вратаря американского «Чикаго Файр» Гэбриела Слонины. Однако сделка была сорвана из-за санкций Великобритании, наложенных на лондонский клуб из-за владельца Романа Абрамовича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Челси» был готов заплатить за игрока около € 7 млн с последующей обратной арендой в «Чикаго» до 2023 года.
Слонина — воспитанник «Чикаго». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах МЛС, в которых пропустил один гол и трижды сыграл «на ноль». Контракт Слонины с американским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость американского вратаря оценивается порталом Transfermarkt в € 500 тыс.
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