17-летний вратарь Слонина не смог перейти в «Челси» из-за санкций Великобритании

Английский «Челси» вёл переговоры о подписании 17-летнего вратаря американского «Чикаго Файр» Гэбриела Слонины. Однако сделка была сорвана из-за санкций Великобритании, наложенных на лондонский клуб из-за владельца Романа Абрамовича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Челси» был готов заплатить за игрока около € 7 млн с последующей обратной арендой в «Чикаго» до 2023 года.



Слонина — воспитанник «Чикаго». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах МЛС, в которых пропустил один гол и трижды сыграл «на ноль». Контракт Слонины с американским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость американского вратаря оценивается порталом Transfermarkt в € 500 тыс.