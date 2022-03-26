Передача Хвичи Кварацхелии помогла сборной Грузии обыграть Боснию и Герцеговину

Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Грузии. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась победой сборной Грузии со счётом 1:0.

Сборная Грузии забила победный гол на 49-й минуте после точного удара Буду Зивзивадзе. Результативной передачей отметился Хвича Кварацхелия.

Отметим, сборные Боснии и Герцеговины и Грузии не смогли пробиться в финальную стадию ЧМ-2022, вылетев по итогам отборочной стадии.

Напомним, ранее стало известно, что Кварацхелия приостановил свой контракт с казанским «Рубином» и перешёл в батумское «Динамо». Хвича выступал за казанский «Рубин» с 2019 года, куда перешёл из «Рустави». В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач.