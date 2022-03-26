Шомуродов – об игровом времени в «Роме»: у меня больше нет желания сидеть на скамейке

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов недоволен своим игровым временем в команде.



«Я недоволен своим игровым временем в «Роме». Я хочу играть больше. У меня действующий контракт с клубом. Если я стану выходить на поле чаще, то останусь в команде. У меня больше нет желания сидеть на скамейке. Какие у меня отношения с Моуринью? Хорошие», — цитирует Шомуродова RomaPress.net со ссылкой на The Tashkent Times.



В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл за «Рому» в 30 матчах во всех турнирах, забив четыре гола, а также отдав пять голевых передач. В Серии А Эльдор провёл 21 матч. В среднем Шомуродов играет по 29 минут за игру.



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