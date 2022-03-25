«Рома» ведёт переговоры с Мхитаряном о продлении контракта

«Рома» работает над продлением соглашения с полузащитником Генрихом Мхитаряном на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Текущее соглашение армянина с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что игрок выдвинул руководству римлян условия, на которых он согласится продлить контракт с «Ромой».

Напомним, Мхитарян перешёл в «Рому» из лондонского «Арсенала» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценное соглашение с римлянами. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В начале марта текущего года Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной команде Армении.