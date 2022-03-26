Лука Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в «Ракув»
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Грузинский полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перешёл в «Ракув», сообщается на официальном сайте польского клуба.
Грузин приостановил срок действия контракта с «Динамо» и подписал соглашение с польским клубом до конца нынешнего сезона.
Гагнидзе перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Гагнидзе выступал за «Урал» на правах аренды. Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт игрока с «Динамо» был рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 800 тыс.
Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до конца нынешнего сезона.
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