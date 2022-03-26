Паоло Ди Канио: я зол на весь итальянский футбол

Известный в прошлом футболист и тренер Паоло Ди Канио поделился мнением о поражении сборной Италии в стыковом матче к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Северной Македонии (0:1).
«Я сидел спокойно на диване. Может быть, даже слишком спокойно. У меня было ощущение, что всё так и закончится, я это увидел сразу же. Сейчас, когда я вижу кадры с этого матча, я злюсь ещё сильнее.
Было слишком много остервенения и нервозности, даже Манчини с первой минуты только указывал игрокам на ошибки. Он волновался. Не было того отношения, которое было в его словах перед игрой, когда он говорил о победе на чемпионате мира. После матча я был разочарован в тех, кто этого ждал.
Македония впечатлила игрой в обороне, а потом они пошли и забили. Забил игрок, у которого есть мастерство, но на него не оказывали давления. Итальянцы просто позволили ему это сделать. Сначала я был спокоен, но потом разозлился. Я зол на весь итальянский футбол», – цитирует Ди Канио Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.
- 26 марта 2022
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