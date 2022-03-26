Актёр Джордж Клуни допустил, что может приобрести «Дерби Каунти»

Известный голливудский актер Джордж Клуни допустил, что в будущем может купить футбольный клуб «Дерби Каунти». Команда имеет большие финансовые проблемы и рискует вылететь из Чемпионшипа.
«Дерби Каунти» — это отличный футбольный клуб с фантастической историей, и я уверен, что у него большое будущее. Я знаю, что в последнее время у клуба были проблемы, и в этих обстоятельствах команда очень усердно работала и хорошо играла. Для меня очевидно, что не только игроки на поле, но и болельщики тоже сыграли в этом свою роль.
Мой интерес к футболу, безусловно, вырос в последние годы, и несколько лет назад меня спрашивали, не хочу ли присоединиться к группе других лиц, желающих купить футбольный клуб «Малага» в Испании. Это была довольно захватывающая перспектива, но в конечном итоге она провалилась. Возможно, владеть футбольным клубом не хуже, чем играть за него. Возможно, однажды…» — цитирует Клуни Derbyshire Life.
- 26 марта 2022
-
14:47
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:03
-
11:46
-
11:43
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:42
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
08:35
-
08:01