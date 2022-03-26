Актёр Джордж Клуни допустил, что может приобрести «Дерби Каунти»

Известный голливудский актер Джордж Клуни допустил, что в будущем может купить футбольный клуб «Дерби Каунти». Команда имеет большие финансовые проблемы и рискует вылететь из Чемпионшипа.



«Дерби Каунти» — это отличный футбольный клуб с фантастической историей, и я уверен, что у него большое будущее. Я знаю, что в последнее время у клуба были проблемы, и в этих обстоятельствах команда очень усердно работала и хорошо играла. Для меня очевидно, что не только игроки на поле, но и болельщики тоже сыграли в этом свою роль.



Мой интерес к футболу, безусловно, вырос в последние годы, и несколько лет назад меня спрашивали, не хочу ли присоединиться к группе других лиц, желающих купить футбольный клуб «Малага» в Испании. Это была довольно захватывающая перспектива, но в конечном итоге она провалилась. Возможно, владеть футбольным клубом не хуже, чем играть за него. Возможно, однажды…» — цитирует Клуни Derbyshire Life.