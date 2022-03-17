Руни зажигает и как тренер. Сейчас он спасает от вылета клуб-банкрот

Больше года прошло со старта тренерской карьеры Уэйна Руни. Несмотря на то что он моложе своего экс-партнёра по атаке «МЮ» Криштиану Роналду, Руни уже работает в «Дерби» главным тренером. При этом опыт там — больше, чем просто первый опыт легендарного игрока в новом статусе. Руни на самом старте тренерской карьеры близок к историческому успеху.

В 2019 году Уэйн подписал контракт с «Дерби» одновременно как игрок и играющий тренер. Правда, долго клубу он был намного нужнее всё-таки на поле. В первой же игре за новую команду он отдал голевую передачу, в подавляющем большинстве матчей играл по 90 минут и с ходу стал капитаном.

Уэйн Руни и Филипп Коку Фото: Marc Atkins/Getty Images

Самым интересным неигровым моментом, связанным с ним, была не помощь главному тренеру Филиппу Коку, а скандал с его номером. «Дерби» спонсирует букмекерская компания 32Red – и Руни начал играть именно под 32-м номером, таким образом рекламируя букмекеров. Великобритания сейчас активно обсуждает этическую сторону ставок на спорт, и Руни именно как суперзвезда английского футбола стал мишенью для критики. Бывший министр спорта Ричард Кэброн сказал: «У Уэйна Руни есть дети, и он должен понимать, что реклама букмекеров — не лучшая идея».

Но потом наступил момент, когда клубу в целом и Руни в частности стало совсем не до подобных мелочей.

«Дерби» из-за долгов близок к банкротству. В Чемпионшипе за такое снимают очки

Мел Моррис – уроженец Дерби, крупный бизнесмен. И он вполне может претендовать на звание худшего футбольного босса Британии последних лет. Он приобрёл «Дерби» в 2014-м, когда эта команда только что в финале плей-офф проиграла «Куинз Парк Рейнджерс» — и то при большом игровом преимуществе. Расставаться же пришлось, когда под вопросом было не то что место в Чемпионшипе, а само существование клуба.

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Руни стал девятым человеком, назначенным на пост главного тренера «Дерби» за семь лет при Моррисе. Трансферный рекорд «Дерби», который держался на момент приобретения Моррисом клуба, был побит семь раз. И это при том, что в Чемпионшипе действует свой, особенно строгий финансовый фэйр-плей. «Дерби» сначала делал ставку на тренеров-сбитых лётчиков: так в клуб Чемпионшипа заехали Найджел Пирсон и дважды Стив Макларен. Потом эта стратегия сменилась ставкой на молодых и перспективных тренеров: до Руни были Фрэнк Лэмпард и Филипп Коку.

По сути, Моррис сначала тратил деньги на нужных тренерам игроков, а потом на компенсацию за их увольнение. Возможно, ситуацию удалось бы спасти, не проиграй «Дерби» финал плей-офф уже с Лэмпардом три года назад, но после этого для команды наступили совсем мрачные времена. Коку уволили в начале прошлого сезона, когда «Дерби» победил всего в одном туре из стартовых одиннадцати и занимал последнее место в турнирной таблице.

Позже выяснилось, что одному только Коку клуб должен в качестве отступных £ 8 млн – то есть намного больше, чем составляют стандартные отступные в большинстве клубов даже высшей лиги. Другой пример бессмысленной траты – £ 2,3 млн отступных бывшему капитану Ричарду Кио. С защитником, который сыграл 356 матчей за первую команду, показательно расторгли контракт после того, как он попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, таким образом Моррис даже пытался сэкономить на контракте ветерана – но Кио просто подал в суд и выиграл его.

Долги накапливались. Руководство Чемпионшипа гораздо строже, чем боссы АПЛ. Ни один из предыдущих трёх сезонов не обошёлся без очковых штрафов клубам-нарушителям, и в двух случаях это привело к вылету. В прошлом сезоне «Шеффилд Уэнсдей» вылетел из-за штрафа в 6 очков, в позапрошлом «Уиган» потопил штраф в 12 баллов (а три года назад «Бирмингем» спасся, несмотря на «-9»).

По ходу этого сезона «Дерби» получил комплекс санкций, который казался равносильным ссылке в третий дивизион. Во-первых, клуб летом покинули все игроки, которые были хоть кому-то интересны. Из 11 футболистов, которые в прошлом сезоне играли больше всех, ушли пятеро – даже 36-летний вратарь Дэвид Маршалл (в «Куинз Парк Рейнджерс»). В определённый момент в составе оставалось всего девять игроков – некоторые уходили в третий дивизион, до такой степени мрачным казалось будущее «Дерби».

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И долго казалось, что все ушедшие поступили правильно. В сентябре в «Дерби» из-за долгов была введена внешняя администрация, которая автоматически означает снятие 12 очков. А в ноябре клуб получил ещё минус 9 очков за невыполнение финансовых обязательств. И это при том, что минувший сезон команда без всяких штрафов завершила строго на 21-м месте, в одном очке от зоны вылета.

Штраф в 21 очко для команды с очень слабым составом и начинающим тренером? Казалось бы, один вылетающий определился – и Руни за такое даже невозможно было бы критиковать. Владельцы просто уничтожили клуб, для которого главное – избежать расформирования, с таким не может справиться ни один тренер. Но оказалось, что Руни использует «Дерби» как витрину для демонстрации своих тренерских талантов.

Как Руни начал спасать команду: не выпускает на поле себя, доверяет молодёжи

В первых двух матчах в качестве главного тренера Руни отыграл по 90 минут. Оба завершились поражениями, и после этого Уэйн перестал выпускать себя даже на замену. Серию с девятью проигрышами в 13 матчах сменила серия из шести матчей без поражений, и «Дерби» начал отыгрывать отставание. В январе прошлого года Руни объявил о завершении карьеры футболиста и сосредоточился на профессии тренера.

В прошлом сезоне спасение «Дерби» было немного неожиданным, но точно не сенсационным. В команде хватало ветеранов, и обойти получивший штраф «Шеффилд Уэнсдей» и очень провинциальные «Уикомб» с «Ротерхэмом» команде было вполне по силам. Но наступило лето, клуб сначала лишился лучших игроков, потом «-21» – и тогда уже судьба команды стала казаться предрешённой.

Козырем «Дерби» оказалась молодёжь. Сейчас клуб может переживать бесконечно тяжёлые времена, но исторически это легендарная команда, которая дважды становилась чемпионом. В 2019-м именно «Дерби» выиграл чемпионат Англии U19. В финале играли с «Арсеналом», за который дубль сделал Букайо Сака, но даже это не спасло столичную команду от разгрома — 2:5.

Сейчас в основе «Дерби» играют три чемпиона Англии на молодёжном уровне, а ещё пятеро выходят на замены, обеспечивая глубину состава. В ситуации, когда «Дерби» нужны были какие-нибудь игроки, перспективная молодёжь оказалась очень кстати.

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При этом Руни не зацикливается на одних юниорах – он не боится брать в команду игроков даже старше себя. Защитник Фил Джагелка провёл больше 300 матчей в АПЛ, поиграл за «Эвертон» в том числе и вместе с Руни и в 38 лет подписал контракт с «Дерби». Мотивация Джагелки проста: ни одному другому клубу АПЛ и Чемпионшипа он не нужен. Удивляет, что Руни даже из таких кадров извлекает пользу.

С ветеранами и молодёжью в составе «Дерби» пропускает на уровне претендентов на АПЛ. У команды Руни сейчас 44 пропущенных, у занимающего третье место «Хаддерсфилда» – 40. При этом «Дерби» даже не пытается сохранить костяк команды: все футболисты, которые кому-либо интересны, уходят.

А с Джагелкой произошла нелепая ситуация: к январю «Дерби» запретили не только подписывать новых игроков, но и продлевать контракты со старыми. Защитник, контракт с которым изначально был заключён на полгода, перешёл в «Сток Сити». «Дерби» и без него всё равно продолжил набирать очки – но показательно, что после половины сезона в этой команде даже очень возрастной игрок нашёл команду сильнее и богаче. Руни привлёк внимание и к нему.

Руни больше, чем просто тренер. Он сплотил команду и город

Успешная работа в «Дерби» стала поводом для интереса к Руни клубов АПЛ. «Ньюкасл» и «Эвертон» по ходу этого сезона приглашали его на переговоры, но он отказался. Нищий, неблагополучный клуб Чемпионшипа Руни так и не променял на очень амбициозные коллективы АПЛ. А всё потому, что проект в Дерби стал для Руни бóльшим, чем просто работой.

«Я предан этому клубу. Я вырос в муниципальном районе Ливерпуля и знаю, насколько жизнь может быть тяжёлой. Каким человеком я был бы, если бы покинул клуб и лежал на пляже сейчас?» – говорит он в одном из интервью. Сейчас Руни за свои деньги приобретает для «Дерби» необходимое оборудование (например, дрон для видеонаблюдения). Для легенды английского футбола не проблема ночевать в офисе, готовясь к очередному сопернику.

При этом Руни не скрывает своей строгости: «В самом начале была пара игроков, которые были моими товарищами по команде, когда я играл. Они не были готовы к этому. Я знал, что они будут проблемой в раздевалке. Через три недели оба ушли». За оставшихся игроков Руни стоит горой. Игрок «Дерби» Кёртис Дэвис рассказал: «После всех новостей он подошёл к нам и сказал: «Я буду стоять за вас, я приму всю критику на себя». Более того, Руни ищет контакт с аудиторией: в начале сезона он дал фанатам свой личный номер телефона, чтобы всегда быть с ними на связи.

Сейчас в городе его прозвали ангелом-хранителем. Всеобщую любовь он использует для мотивации команды: после того как один из фанатов прислал ему стихи собственного сочинения, Руни прочитал их для команды перед игрой. А в одном из последних матчей на поле «Дерби» выбежал маленький фанат. Стрикеры, желающие внимания от футболистов, – обычная история, но в этот раз мальчик подбежал именно к тренеру. Кажется, Руни так не любили даже на «Олд Траффорд».

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Сейчас «Дерби» идёт на 23-м месте в таблице и отстаёт от спасительной строчки всего на шесть очков – за 8 туров до конца. Если бы не эти «-21», команда шла бы на восемнадцатом месте с большим отрывом от зоны вылета. Повезло, что в этом же сезоне большие проблемы, которые включили в себя и очковый штраф, переживает «Рединг», но этот «Дерби» заслужил хоть немного везения.

Руни говорит про этот сезон: «Для игроков это шанс войти в историю. Это шанс творить её. Никто раньше этого не делал с минус 21 баллом. Это возможность стать героями вместе с фанатами. Можно утверждать, что это было бы величайшим достижением в истории клуба». Он скромничает: в первую очередь этот сезон может вписать в историю имя самого Руни-тренера.