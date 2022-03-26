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Гинтер: ещё не принял решение о своем будущем. Есть разные варианты

Гинтер: ещё не принял решение о своем будущем. Есть разные варианты
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Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер, который покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/2022, рассказал, что пока не определился с новой командой.

«Я не знаю, откуда берутся слухи о моём переходе в «Баварию». Я ещё не принял решение о своём будущем. Вероятно, пройдёт ещё несколько недель, прежде чем это случится. Останусь ли я в Германии или перееду за границу? Ещё ничего не решено. Есть разные варианты, и мне самому интересно, какой из них будет выбран в итоге», — цитирует Гинтера RND.

Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).

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