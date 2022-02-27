«Бавария» намерена подписать защитника «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах игрока «аристократов» заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает «твиттер» Bayern & Germany.
По информации источника, подписание датчанина является приоритетной целью «Баварии». Тем не менее защитник предпочёл бы играть за каталонскую «Барселону», которая им также интересуется.
В качестве альтернативных вариантов «Бавария» рассматривает возможность подписания Бремера из «Торино», Маттиаса Гинтера, выступающего за «Боруссию» Мёнхенгладбах, или Нико Шлоттербека, защищающего цвета «Фрайбурга».
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:
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