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В молодёжной сборной России рассказали, почему не вызвали на сбор Игнатова из «Спартака»

В молодёжной сборной России рассказали, почему не вызвали на сбор Игнатова из «Спартака»
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему на учебно-тренировочный сбор команды не был вызван полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов.

«Почему не вызвали Игнатова? Мы его знаем. У него сейчас не так много практики. Нам хотелось бы, чтобы он чаще играл. Ну и плюс мы не знаем, что будет. Мы можем продолжить наше участие, а можем и прекратить существование. Имею в виду данная возрастная категория. Но все зависит от того, когда нас вернут.

Нюансы сегодняшней игры порадовали. Мы не собирались четыре с половиной месяца. Были только в онлайн контакте», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 марта, молодёжная сборная России уступила взрослой (0:1) в товарищеском матче.

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