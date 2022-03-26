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Сборная Беларуси разгромила Индию в товарищеском матче

Сборная Беларуси разгромила Индию в товарищеском матче
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Сегодня, 26 марта, на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа в рамках товарищеского матча встречались сборные Беларуси и Индии. Белорусы одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился полузащитник Артём Быков. На 68-й минуте преимущество белорусов удвоил хавбек Андрей Соловей. В добавленное ко второму тайму время полузащитник Валерий Громыко довёл счёт до разгромного.

Ранее УЕФА обязал футбольные сборные Беларуси, а также клубы из этой страны проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей. Такое решение было принято из-за помощи Беларуси России в осуществлении специальной военной операции на территории Украины.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
26 марта 2022, суббота. 19:00 МСК
Индия
Окончен
0 : 3
Беларусь
0:1 Быков – 48'   0:2 Соловей – 68'   0:3 Громыко – 90+1'
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