Сборная Беларуси разгромила Индию в товарищеском матче
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Сегодня, 26 марта, на национальном стадионе Бахрейна в городе Ар-Риффа в рамках товарищеского матча встречались сборные Беларуси и Индии. Белорусы одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился полузащитник Артём Быков. На 68-й минуте преимущество белорусов удвоил хавбек Андрей Соловей. В добавленное ко второму тайму время полузащитник Валерий Громыко довёл счёт до разгромного.
Ранее УЕФА обязал футбольные сборные Беларуси, а также клубы из этой страны проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей. Такое решение было принято из-за помощи Беларуси России в осуществлении специальной военной операции на территории Украины.
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