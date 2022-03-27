Тренер сборной Македонии высказался перед финальным стыком отбора на ЧМ с Португалией

Главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски высказался о предстоящем финале стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022 с национальной командой Португалии.

«Мы выиграли у одной из лучших команд мира, сборной Италии, и не будем останавливаться на достигнутом. Нам нужен последний шаг, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы уже на пути к подтверждению того, почему входим в число 20 лучших команд в Европе», — приводит слова македонского тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1).