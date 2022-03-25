Фанаты устроили безумие в столице Северной Македонии после победы над Италией. Видео

Болельщики сборной Северной Македонии устроили бурные празднования на улицах после победы своей команды над Италией в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022.
Видео сумасшествия, которое происходило на улицах Скопье (столица Северной Македонии), распространилось в соцсетях.
Македонские фанаты празднуют победу своей сборной над Италией
Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
14:30
-
14:16
-
14:06
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:17
-
13:16
-
13:12
-
13:11
-
13:09
-
12:58
-
12:30
-
12:23
-
12:21
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:33
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:22
-
10:19
-
10:11
-
10:03
-
09:58
-
09:55