Фанаты устроили безумие в столице Северной Македонии после победы над Италией. Видео

Болельщики сборной Северной Македонии устроили бурные празднования на улицах после победы своей команды над Италией в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022.

Видео сумасшествия, которое происходило на улицах Скопье (столица Северной Македонии), распространилось в соцсетях.

Македонские фанаты празднуют победу своей сборной над Италией

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1).



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