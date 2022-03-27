Сумма выкупа Рафиньи, который интересен «Барселоне», снизится в 3 раза при вылете «Лидса»

«Барселона», которая заинтересована в подписании нападающего «Лидса» Рафиньи, сможет выкупить бразильского футболиста за € 25 млн, если его команда по итогам сезона вылетит из английской Премьер-лиги в Чемпионшип. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб не делал официальных предложений по покупке 25-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что «Лидс» отклонил предложение «Барселоны» в размере € 35 млн и хочет выручить за Рафинью € 75 млн — сумму, которая прописана в его контракте в качестве отступных. Сам Рафинья хочет продолжить карьеру в команде Хави.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.