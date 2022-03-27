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Рафинья согласовал личный контракт с «Барселоной»

Рафинья согласовал личный контракт с «Барселоной»
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Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья согласовал условия личного контракта с «Барселоной», сообщает Sport.es.

По информации источника, стороны договорились об условиях пятилетнего контракта. Рафинья планирует игнорировать предложения других клубов, чтобы трансфер в «Барселону» состоялся летом 2022 года.

Напомним, Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее 25-летний бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году.

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