Глава Тамбовской области: хотим возродить тамбовский футбол и участие команды в ПФЛ

И. о. главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступает за то, чтобы возродить профессиональный футбол в регионе.
«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.
Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», — цитирует Егорова OnlineTambov.ru.
Напомним, в октябре прошлого года суд признал футбольный клуб «Тамбов» банкротом. Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.
- 27 марта 2022
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