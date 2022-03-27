Глава Тамбовской области: хотим возродить тамбовский футбол и участие команды в ПФЛ

И. о. главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступает за то, чтобы возродить профессиональный футбол в регионе.



«Тамбовчане очень любят футбол, поэтому нужно заниматься развитием этого вида спорта во всех муниципалитетах, возродить участие тамбовской команды в чемпионате Профессиональной футбольной лиги.



Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля. Пусть на них играют там, где заинтересованы в развитии спорта», — цитирует Егорова OnlineTambov.ru.



Напомним, в октябре прошлого года суд признал футбольный клуб «Тамбов» банкротом. Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.

Новость по теме «Тамбов» попал в отчёт УЕФА: через клуб за сезон прошли 50 игроков