Источник: Хави считает Дибалу переоценённым игроком и не хочет видеть его в «Барселоне»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятно, не станет футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно. Главный тренер каталонцев Хави считает аргентинского игрока переоценённым футболистом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, Хави не заинтересован в приглашении 28-летнего Дибалы даже в статусе свободного агента. Хави считает его переоценённым футболистом, который не сможет подойти под его стиль команды.

Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.