Источник: Хави считает Дибалу переоценённым игроком и не хочет видеть его в «Барселоне»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятно, не станет футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно. Главный тренер каталонцев Хави считает аргентинского игрока переоценённым футболистом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, Хави не заинтересован в приглашении 28-летнего Дибалы даже в статусе свободного агента. Хави считает его переоценённым футболистом, который не сможет подойти под его стиль команды.
Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.
В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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