Дибалу готовы подписать четыре европейских гранда

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет итальянскую команду свободным агентом в конце сезона. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Интер», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» и «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается конференц-звонок с агентом 28-летнего Дибалы Хорхе Антуном.

Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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