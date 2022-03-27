У Бориса Джонсона ухудшились отношения с FA из-за идеи провести Евро-2028 на Украине

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона испортились отношения с Футбольной ассоциацией Англии (FA), сообщает Daily Mail.



По информации источника, причиной ухудшения отношений является предложение Джонсона провести чемпионат Европы 2028 года на Украине. Напомним, на проведение Евро-2028 также претендуют Великобритания и Ирландия. Выбор организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведён в сентябре 2023 года.

Кроме того, Джонсон предлагал допустить Украину на чемпионат мира 2022 года без участия в стыковых матчах.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Причиной послужила военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины.

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