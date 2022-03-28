Руни: Роналду был крутым, но раздражающим. Сейчас он не так хорош, но всё ещё раздражает

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», во время выступления на одном из официальных мероприятий начал шутить про Криштиану Роналду, с которым играл вместе за «красных дьяволов».
«Криштиану был очень крутым, но в то же время чертовски раздражающим. Возможно, сейчас он уже не так хорош, но раздражает всё так же.
Меня удалили из-за Роналду в матче ЧМ-2006. Просто он любит нырять. Однако у меня не было никаких проблем с Криштиану. Тогда в туннеле стадиона я сказал ему: «Я не возражаю, что меня удалили из-за тебя». Потому что первый тайм я действительно провёл в попытках добиться, чтобы Криштиану наказали за симуляции.
Я — англичанин, он — португалец. Когда мы играли друг против друга, мне было на него наплевать, он не был моим другом. Но когда матч заканчивался, мы снова становились друзьями», — приводит слова Руни The Sun.
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