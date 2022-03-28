Баженов: возможный уход Айртона — это потеря потерь. Игрока такого уровня у «Спартака» нет

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможный уход защитника Айртона Лукаса из стана красно-белых.



«Уход Айртона — это потеря потерь для «Спартака». Пока не вижу, кем можно заменить Айртона. Классный отрезок придётся провести «Спартаку»… К сожалению, мы ничего поменять не можем. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжёлая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру. Игрока такого уровня точно нет. Будем смотреть. Мне самому интересно», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. В «Спартаке» подтвердили, что ведут переговоры о возможном переходе игрока.