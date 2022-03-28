В «Спартаке» сообщили, что получили предложение о переходе Айртона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Айртона Лукаса из команды.

«В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.