Д. Комбаров: если в «Спартаке» закроют позицию Айртона, то его уход не потеря для клуба

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возможный уход защитника Айртона Лукаса из московского клуба.
«Если за Айртона предлагают 9-10 миллионов евро, то, возможно, это хорошая стоимость. Опять же нужно смотреть рынок — как оценивают бразильца. Возможно, можно и дороже продать. Будет ли большой потерей? Если смогут кем-то закрыть его позицию, то нет. Для оценки нужно понимать, что происходит в клубе. Может быть, у них уже есть с кем-то договорённость», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. В московском «Спартаке» подтвердили, что ведут переговоры о возможном переходе игрока.
- 28 марта 2022
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