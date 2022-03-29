Португалия и Северная Македония огласили стартовые составы на финал отбора на мундиаль

Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние начнётся в 21:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на игру:
Португалия: Диогу Мейрелеш, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Перейра Данилу, Отавио, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.
Северная Македония: Столе Димитриевски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Эзган Алиоски, Ариян Адеми, Энис Барди, Элиф Элмас, Тихомир Костадинов, Александар Трайковски, Милан Ристовски.
Победитель пары Португалия — Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 29 марта 2022
-
21:57
-
21:51
-
21:43
-
21:37
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:56
-
20:50
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:03
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:41