Португалия и Северная Македония огласили стартовые составы на финал отбора на мундиаль

Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние начнётся в 21:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на игру:

Португалия: Диогу Мейрелеш, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Перейра Данилу, Отавио, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

Северная Македония: Столе Димитриевски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Эзган Алиоски, Ариян Адеми, Энис Барди, Элиф Элмас, Тихомир Костадинов, Александар Трайковски, Милан Ристовски.

Победитель пары Португалия — Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.