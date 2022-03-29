Сборная Ганы вышла на чемпионат мира, Нигерия пропустит турнир впервые с 2006 года

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Националь» в Абужде (Нигерия) в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2022 года встречались сборные Нигерии и Ганы. Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился ганский полузащитник Томас Парти, ему ассистировал Гидеон Менса. На 22-й минуте защитник сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг реализовал пенальти в ворота Ганы.



В первом матче команды также сыграли вничью – 0:0, но по правилу гостевого гола Гана считается победителем в противостоянии. Таким образом, сборная Ганы вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Нигерии пропустит мундиаль.



«Чёрные звёзды» в четвёртый раз в истории примут участие на чемпионате мира. Ранее Гана играла на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Сборная Нигерии пропустит мундиаль впервые с 2006 года.