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Сборная Марокко обыграла ДР Конго и вышла на чемпионат мира в Катаре

Сборная Марокко обыграла ДР Конго и вышла на чемпионат мира в Катаре
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Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Марокко и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Стад Мохамед V» в Касабланке (Марокко). Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Счёт спустя 21 минуту открыл марокканец Аззедин Унаи. Затем на 45+7-й добавленной минуте Тарик Тиссудали укрепил преимущество хозяев. Затем Унаи довёл счёт до разгромного, а после отличился Ашраф Хакими. На 77-й минуте Бен Маланго размочил счёт — 4:1.

В третьем раунде отбора принимали участие 10 команд, среди которых были Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграли по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 2-й матч
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК
Марокко
Окончен
4 : 1
ДР Конго
1:0 Унаи – 21'   2:0 Тиссудали – 45+7'   3:0 Унаи – 54'   4:0 Хакими – 69'   4:1 Malango Ngita – 77'
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