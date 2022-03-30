Сборная Марокко обыграла ДР Конго и вышла на чемпионат мира в Катаре

Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Марокко и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Стад Мохамед V» в Касабланке (Марокко). Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Счёт спустя 21 минуту открыл марокканец Аззедин Унаи. Затем на 45+7-й добавленной минуте Тарик Тиссудали укрепил преимущество хозяев. Затем Унаи довёл счёт до разгромного, а после отличился Ашраф Хакими. На 77-й минуте Бен Маланго размочил счёт — 4:1.



В третьем раунде отбора принимали участие 10 команд, среди которых были Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграли по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.