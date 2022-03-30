Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Салаха, который не попал на ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Салаха, который не попал на ЧМ-2022
Комментарии

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха после невыход на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Мо, выше голову. Горжусь тобой и твоей командой. Ты отдал всё, что мог, у Бога на тебя большие планы. Оставайся сильным, брат», — написал Ловрен в твиттере.

В ответном матче африканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Египта уступила Сенегалу. Встреча прошла на стадионе «Леопольд Седар Сенгор» в Дакаре (Сенегал) и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:0, 3:1 — по пенальти). В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал Египет.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом является национальная команда Франции.

Новость по теме
Сборная Сенегала одолела Египет и пробилась на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022