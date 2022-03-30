Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Салаха, который не попал на ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха после невыход на чемпионат мира по футболу 2022 года.
«Мо, выше голову. Горжусь тобой и твоей командой. Ты отдал всё, что мог, у Бога на тебя большие планы. Оставайся сильным, брат», — написал Ловрен в твиттере.
В ответном матче африканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Египта уступила Сенегалу. Встреча прошла на стадионе «Леопольд Седар Сенгор» в Дакаре (Сенегал) и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:0, 3:1 — по пенальти). В первой встрече победу со счётом 1:0 одержал Египет.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира пройдёт в Дохе 1 апреля. ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом является национальная команда Франции.
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