Халилходжич — первый тренер, сумевший вывести четыре разные сборные на чемпионаты мира
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В ответном матче африканского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная Марокко принимала национальную команду ДР Конго. Встреча прошла на стадионе «Стад Мохамед V» в Касабланке (Марокко) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Сборная Марокко пробилась на ЧМ-2022. Таким образом, главный тренер марокканской команды Вахид Халилходжич стал первым тренером в истории, который выходил в финальную стадию чемпионата мира с четырьмя разными сборными. Ранее Халилходжич возглавлял команды Кот-д'Ивуара, Алжира и Японии.
Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, выигравшая ЧМ-2018.
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