Сейвы Гордона и яркий гол Соучека — в видеообзорах игр Австрия — Шотландия и Уэльс — Чехия

В товарищеском матче сборная Австрии принимала национальную команду Шотландии. Встреча прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 28-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Шотландии Джек Хендри. На 56-й минуте полузащитник Джон Макгинн упрочил преимущество шотландцев. На 75-й минуте нападающий Михаэль Грегорич сократил отставание сборной Австрии в счёте. Через 7 минут австрийский хавбек Алессандро Шёпф сравнял счёт.



В другом товарищеском матче встречались национальные команды Уэльса и Чехии. Игра, прошедшая на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс), завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек, а уже через 2 минуты валлийский хавбек Рубин Колвилл забил ответный гол.

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